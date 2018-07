I Dirty Fences e la "santa trinità del rumore"

Martedì 7 agosto, 21.30, salgono sul palco dell'Hana-Bi di Marina di Ravenna i Dirty Fences.

Essenzialmente, i newyorkesi Dirty Fences operano con la santa trinità del rumore: heavy, punk e power pop. Perfetti per una serata a base di hamburger e birra ghiacciata, sotto la tettoia dell’Hana-Bi presenteranno “Goodbye Love”, un album per amanti di Kiss, Cheap Trick e The Ramones, con qualche incursione MC5, Green Day e XTC.

Arriva da New York City la band – fondata nel 2012 – che sa unire il rock’n’roll glam degli anni ‘70, il punk alla Ramones e le melodie degne delle migliori band power-pop: questi sono i Dirty Fences. Finito il liceo la fuga. Da Boston a New York, con in mano un biglietto di sola andata. In testa il sogno di poter seguire le orme dei propri idoli: The Ramones. La Big Apple vista come parco giochi per aspiranti punk-rocker, eccitante microclima popolato da un’attiva comunità di rock’n’roll lover, il massimo. Un posto dove poter esprimersi a 360°, significhi stare sopra un palco o sfrecciare su di uno skateboard – altro motivo di vita per i nostri.

All’Hana-Bi eseguiranno i brani contenuti nel nuovo album di recente uscita, “Goodbye Love” (su Greenway Records), il terzo del gruppo.