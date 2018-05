"I frutti della legalità": le opere degli studenti contro mafie e violenze

I lavori dei ragazzi delle scuole di Cervia sono esposti dal 7 maggio al 27 maggio alla Sala Rubicone nella mostra “I frutti della legalità”.

Anche quest’’anno il lavoro della Polizia municipale è stato affiancato dalla Biblioteca ragazzi con letture e riflessioni, per analizzare i temi della legalità, di contrasto alle mafie e alla violenza, del rispetto delle regole per una cittadinanza consapevole.

E’ nata anche una bella bibliografia con tanti titoli selezionati che resteranno a disposizione di quanti desiderano approfondire queste tematiche, mentre gli incontri sono stata l’occasione per ascoltare i brani letti ad alta voce dai bibliotecari e dai ragazzi del servizio civile .

Inoltre nella mostra è presente uno spazio multimediale dove sono proiettati i video del progetto Ac-Corti sulla Legalità, stato promosso dalla Polizia Municipale di Cervia in collaborazione con la Biblioteca “Maria Goia”.

Il concorso a premi per cortometraggi realizzati dagli studenti delle scuole nel territorio ha avuto come tema la legalità nei suoi molteplici aspetti, soprattutto la lotta alla criminalità organizzata e le buone prassi nella vita quotidiana.

Sono stati prodotti ben 30 video i cui temi vanno dalla lotta alla mafia agli effetti delle ludopatie, dal bullismo al download illegale di musica, dagli stupefacenti ai comportamenti corretti alla guida.

I filmati sono stati caricati sul canale YouTube istituzionale del Comune di Cervia ed i migliori sono stati premiati nell’appuntamento conclusivo del progetto a dicembre 2017.

Alle pareti sono esposti i fotogrammi di alcuni dei video, accompagnati da pensieri sui temi trattati, mentre nello spazio per le proiezioni si possono vedere tutti i video che hanno partecipato al progetto.

Il pannello è visibile in questi giorni alla mostra dove sono ospitati tutti i lavori delle scuole.

Questi percorsi sono stati possibili grazie alla fondamentale collaborazione di tutti gli Istituti scolastici del territorio, i cui insegnati hanno contribuito in prima persona.

Gli incontri hanno messo in luce anche l'aspetto del rapporto di fiducia e collaborazione fra i cittadini e le Forze dell’Ordine nell’ottica “amico della divisa”.

È questo un impegno che sta molto a cuore all'Amministrazione comunale consapevole dell'importanza di diffondere tra i giovanissimi la cultura della legalità e della sicurezza.

La mostra è aperta al pubblico in occasione delle manifestazioni di educazione stradale.



Aperture straordinarie per gruppi su appuntamento per prenotazioni: Vice Comandante P.M. Giunchi Roberto Tel. 0544/979251 - pm@comunecervia.it