I Gazebo Penguins festeggiano i loro 15 anni in 15 canzoni live

I Gazebo Penguins festeggiano i quindici anni dall’uscita del loro primo demo e lo fanno suonando quindici date con quindici canzoni in ogni serata. Sabato 18 gennaio, alle 21.30, sono al Bronson di Madonna dell'albero per una tappa di questo tour.

"Quando 15 anni fa avevamo 15 anni in meno – spiegano i Gazebo Penguins – usciva il nostro primo demo, che non aveva neppure un titolo e poi chiamammo “Invasion”, in 50 copie rigorosamente masterizzate in casa velocità massima di scrittura 10x, copertine stampate in tipografia a Correggio e poi ritagliate una ad una col cutter. Lo stesso cutter con cui spuntavamo i plettri alle prove e prima dei concerti per restituirgli la punta, e non doverne comprare degli altri. Nel 2020 saranno passati 15 anni, e dato che eravamo fermi da un po’ per tantissime e divertentissime ragioni, ci è salita un po’ di voglia di festeggiare. Con 15 concerti dove suoneremo 15 canzoni. Da tutti i nostri dischi. 1 canzone da “Invasion” (2005), 2 canzoni da “The name is not the named” (2009), 3 canzoni da “Legna” (2011), 4 canzoni da “Raudo” (2013), 5 canzoni da “Nebbia” (2017), totale: 15.

Può pure darsi che ci scappi un pezzo nuovo in scaletta, ma non lo diciamo per non rovinare questa meravigliosa aritmetica da annuario. Per tanto: 15 anni, 15 concerti, 15 canzoni".

Biglietti: 15 euro