I gessi romagnoli protagonisti nel primo appuntamento dell'Autunno letterario

Da venerdì 21 a domenica 23 settembre nel centro civico di Giovecca di Lugo, in via Ferrara 7, e al parco Gea - Il Giardino del Tempo è in programma l’iniziativa “Le meraviglie dei gessi romagnoli”, nell’ambito della rassegna culturale “Autunno letterario 2018”.

Nella prima giornata, il 21 settembre, gli appuntamenti iniziano alle 21 nel centro Civico di Giovecca con l’inaugurazione della mostra “La candidatura a Word Heritage dell’Unesco delle principali aree carsiche nelle evaporiti dell’Emilia-Romagna” realizzata dalla Federazione speleologica dell’Emilia Romagna (Fsrer) e da Speleo Gam Mezzano. Sarà presente il direttore dell’Ente Parco Regionale della Vena del Gesso Massimiliano Costa. Relatori della serata saranno Piero Lucci e Massimo Ercolani. La mostra sarà visitabile fino alle 18 di domenica 23 settembre.

Sabato 22 settembre dalle 15 alle 18 al Parco Gea spazio ai percorsi divulgativi sui gessi romagnoli. Verranno illustrati la storia geologica, i minerali e la ricostruzione in miniatura della Vena del Gesso Romagnola. Inoltre, ci sarà la cottura in buca di ceramiche preistoriche, realizzate da Ermete Bartoli, ricostruite sulla base dei ritrovamenti nei siti archeologici della Vena del Gesso. Infine, domenica 23 settembre alle 17 lo scrittore Cristiano Cavina parteciperà al Parco Gea a un aperitivo letterario. Lo scrittore racconterà storie e aneddoti, spaziando dal romanzo Scavare una buca, al racconto Alfredo Oriani e il mistero della Lapis Specularis. In caso di maltempo, l’incontro si terrà presso l’adiacente centro civico. Per tutta la giornata di domenica, inoltre, si potrà passeggiare in compagnia di un cucciolo di tirannosauro a grandezza naturale.

La rassegna continua fino al 30 ottobre con nuovi appuntamenti letterari. Alla fine di ogni incontro sarà offerto un piccolo buffet. Per ulteriori informazioni contattare il numero 348 9201150.

“Le meraviglie dei gessi romagnoli” è organizzata da Gea, giardino geologico e sensoriale di Giovecca e dalla Consulta di Giovecca, Frascata, Passogatto in collaborazione con Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, Federazione speleologica dell’Emilia-Romagna, Speleo Gam Mezzano e Meraviglie Segrete. La manifestazione si inserisce nel calendario della Regione Emilia-Romagna “Vivi il Verde, alla scoperta dei nostri giardini”.