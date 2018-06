I giochi senza tempo di "Zug" e le prelibatezze di "Mare e Collina"

La tradizionale sagra riolese denominata “Mare e Collina” raggiunge la sua 36^ edizione e cambia veste.

Dall'8 al 10 giugno, a fianco al tradizionale stand gastronomico che proporrà come di consueto alcuni piatti tipicamente marittimi e tipicamente collinari, e al consueto mercatino allestito nelle giornate di sabato 9 e domenica 10, prenderà vita la terza edizione di “ZUG: festa dei giochi senza tempo e senza età”.

ZUG nasce dalla collaborazione con diverse associazioni dedite al recupero dei giochi tradizionali provenienti da tutta Italia e non solo. Nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 a partire dalle ore 17 e fino alla 24, le vie del paese saranno invase da giochi e laboratori dedicati ai bambini di tutte le età e gratuiti. Per non perdere un solo momento di queste splendide giornate che segnano l’inizio delle vacanze per tutti gli studenti.