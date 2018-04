I giovani esploratori perlustrano la riserva

Domenica 22 aprile alle ore 15 presso lo Stagno della Fornace Violani di Alfonsine in occasione della Giornata mondiale della Terra prenderà il via giovani esploratori della Riserva.

Un’escursione a piedi alla scoperta dei flora e della fauna che popolano la Riserva e attività di riconoscimento con stereoscopi e chiavi dicotomiche.



Prenotazione obbligatoria e partecipazione gratuita.

Per info e prenotazioni: 0544 38149 casamonti@atlantide.net