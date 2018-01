I migliori allievi dell'Istituto Verdi in scena alla Sala Corelli

Martedì 30 gennaio alle 20.30 alla sala Corelli si tiene il secondo appuntamento della produzione musicale dell'Istituto superiore di studi musicali Verdi.

Il programma della serata, che viene eseguito da alcuni tra i migliori studenti dei corsi accademici, prevede una prima parte incentrata sul repertorio per violino e pianoforte con l’esibizione di Sara Zinzani e Martina Santarelli al violino in duo e poi di Mary Veloce; il duo esegue una sonata della maturità mozartina, la K 454 mentre l'altra allieva si cimenterà nella appassionata sonata romantica n. 1 di Schumann.

La seconda parte è tutta dedicata a strumenti soli, senza accompagnamento pianistico, con un repertorio incentrato quasi totalmente su brani del novecento con alcuni degli Hommages di Bela Kovacs ai famosi compositori per clarinetto solo; si alternano Matteo Succi e Anna Brunelli al clarinetto e Carlo Margotti al flauto con un brano del musicista Toru Takemitsu, uno dei più importanti compositori contemporanei del quale va segnalata la sua ricerca timbrica con Air per flauto solo.

Sono quindi eseguiti da Marcello Zinzani al clarinetto tre pezzi per clarinetto solo di Stravinsky e da Michele Fontana al clarinetto la Rapsodia di Miluccio; entrambi i brani richiedono grandi capacità tecniche.

Segue l’eccezionale esecuzione per flauto solo da parte di Veronica Onofri su brani di Telemann e un fuori programma vivaldiano per due fagotti da Alex Rossi e Michele Zaccarini.

L’ingresso è libero.