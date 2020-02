I musicisti dell'Associazione Nostrarte omaggiano Beethoven a 250 anni dalla nascita

Il terzo appuntamento della stagione 2019/20 dell'Associazione Nostrarte, in programma venerdì 28 febbraio alle 21 al Ridotto del Teatro Masini di Faenza, celebra la figura di Ludwig van Beethoven nel 250° anniversario della nascita.

Martina Drudi e Lorenzo Leonardi propongono due sonate importanti del periodo cosiddetto “eroico” della produzione beethoveniana: la Sonata op. 10 n. 3 e la Sonata op. 31 n. 2 (detta “La Tempesta”) sono infatti due magnifici esempi dello stile maturo del grande tedesco. In 4 movimenti la prima, ancora ascrivibile alle forme classiche, ma con un Adagio che già fa presagire i futuri sviluppi “romantici”, in 3 movimenti la seconda, con già in embrione il carattere rivoluzionario e anti conformista che contraddistinugerà la produzione successiva.

A concludere il concerto saranno invece Roberto Noferini e Chiara Cattani, con una delle Sonate per violino e pianoforte più celebri ma anche più interessanti tra quelle composte da Beethoven: la Sonata “la Primavera”, un'opera apparentemente idilliaca e "mozartiana", che non sfugge tuttavia a quella tensione fra i temi e fra gli strumenti che porterà successivamente alle grandi inquietudini della Sonata a Kreutzer.

Biglietti: adulti 10 euro, bambini dai 6 ai 10 anni 5 euro.