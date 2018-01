I numeri di Ravenna Mosaico: oltre 120 mila ingressi per i mosaici contemporanei

Si è conclusa poche settimane fa l'edizione 2017 di Ravenna Mosaico, la Biennale di mosaico contemporaneo. Una rasssegna molto diversa dalle precedenti che ha ottenuto oltre 120.000 ingressi suddivisi su un totale di 39 fra mostre ed eventi. Il costo complessivo è stato di circa 350.000 euro, la maggior parte spesi per la mostra Montezuma, Fontana, Mirko che si è tenuta al Mar. Le due "attrazioni" principali di questa rinnovata Biennale, sono state appunto l'esposizione del Mar (che ha registrato 15.117 visitatori) e la mostra finanziata da Sicis, Sicis - Destinazione micromosaico, ospitata a Palazzo Rasponi delle Teste (che ha totalizzato 19.272 biglietti).

Buoni risultati anche per la mostra/concorso Opere dal mondo agli Antichi Chiostri Francescani, visitata da 11.999 persone, le esposizioni della Biblioteca Classense, le mostre ospitate dal Museo Nazionale di Ravenna ("Geografie a ritroso" è stata ammirata da oltre diecimila visitatori) e quelle tenutesi presso varie gallerie e atelier della città.

Per il sindaco Michele De Pascale "sono stati raggiunti gli obiettivi che ci eravamo posti" per quella che va considerata come un'edizione zero, rivoluzionata rispetto alle precedenti biennali. Un evento su cui si è investito di più e che dunque ha raccolto maggiori frutti. "La speranza - ha aggiunto il primo cittadino - è quella di rendere il mosaico contemporaneo sempre più noto e che il pubblico cresca ancora nelle prossime edizioni". "Un bell'esperimento di condivisione da portare avanti in futuro - ha commentato l'assessore alla Cultura Elsa Signorino - Dobbiamo cominciare a lavorare già da questa primavera per l'edizione del 2019".