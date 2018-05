“I Paesaggi incantati” della Polonia nella mostra del gemellaggio

Cervia e Jelenia Góra, due città che mantengono un forte legame sottolineato anche da un gemellaggio che vive da 42 anni e che si arricchisce continuamente e costantemente attraverso attività culturali che si attivano fra le due città. A rimarcare lo stretto rapporto di scambio anche gli scatti di gruppi fotografici delle due città.

Dopo la partecipazione di fotografi polacchi al foto contest del Lions Club Ad Novas dello scorso anno e l’esposizione delle immagini a MUSA nello scorso maggio, Jelenia Góra ha ospitato in mostra le foto delle saline e del nostro territorio realizzate dai partecipanti al workshop fotografico “Scatta al Museo” già esposte a giugno al museo del sale di Cervia.

La mostra curata da Manuela Guarnieri è stata ospitata in settembre alla galleria “Mimochodem” di Jelenia Góra e ora il gruppo fotografico Jeleniogorskie Towarsystwo Fotograficzne espone alle Terme di Cervia, in via Forlanini, immagini dei più suggestivi luoghi della Polonia. Una collaborazione che vede insieme le due città gemellate, le terme di Cervia, il Museo del Sale e il nuovo gruppo fotografico ad esso legato- il MUSA appunto-, il Lions Club Ad Novas e la manifestazione floreale Cervia Città Giardino che rinnova l’occasione ogni anno per rinsaldare il gemellaggio con la partecipazione della città polacca alla nostra manifestazione floreale internazionale con la realizzazione di un’aiuola fiorita.

L’esposizione dal titolo “I Paesaggi incantati” è visitabile fino al 30 giugno 2018 e viene inaugurata domenica 27 maggio alle ore 11.00 alla presenza del delegato al Verde Riccardo Todoli, del Presidente del Consiglio Comunale Enrico Delorenzi e della delegazione polacca capitanata dal vicesindaco di Jelenia Góra Jerzy Łużniak La mostra è curata da Manuela Guarnieri, fotografa appassionata e motore dei laboratori al MUSA e del neonato gruppo fotografico omonimo.