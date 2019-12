I pianisti Walter Orsingher e Alessandro Dipaola celebrano l'opera di Beethoven

Lunedì 23 dicembre alle 21 al Ridotto del teatro Alighieri prosegue la serie di concerti dedicati alle sinfonie di Beethoven, eseguite su pianoforte a quattro mani nelle trascrizioni dell’epoca, che continueranno per tutto il 2020, in occasione del 250° anniversario della nascita del grande compositore e pianista.

In programma la Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92 (trascrizione di Carl Czerny) e la Sinfonia n. 8 in fa maggiore op. 93 (trascrizione di August Horn) eseguite dai pianisti Walter Orsingher e Alessandro Dipaola.

Gli eventi sono organizzati da Emilia Romagna Concerti in convenzione con il Comune di Ravenna.

Prezzo unico 2 euro.

Biglietti in vendita la sera del concerto a partire dalle 20.