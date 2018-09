I prodotti internazionali scendono in piazza con il Mercato dei Sapori d’Europa

L’Europa in centro: in Piazza Andrea Costa a Cervia le migliori produzioni tipiche del continente saranno proposte da 150 commercianti ambulanti in rappresentanza di oltre 25 paesi da venerdì 14 a domenica 16 settembre. Il Mercato dei Sapori d’Europa torna a Cervia per la quindicesima edizione che si preannuncia ancora più ampia e ricca delle precedenti.

FIVA Confcommercio ha ancora una volta organizzato un grande appuntamento che porterà in città numerosi turisti, motivati non solo dalla vacanza al mare ma anche dalla possibilità di incontrare le eccellenze enogastronomiche e artigianali europee. Non a caso, nel circuito italiano dei mercati europei, che comprende venti appuntamenti in varie località, Cervia occupa un posto di primo piano per la qualità degli espositori presenti e per l’afflusso di pubblico. Molte new entry tra gli espositori fra le quali segnaliamo la pasticceria araba, dalla Spagna il Cerdo negro iberico alla parilla, caffè turco, formaggi valdostani e la norcineria di Amatrice e Norcia.

Grande ritorno: quest’anno i visitatori troveranno di nuovo le Porcellane inglesi e il Bus inglese a due piani allestito a pub.

Ma il Mercato Europeo non è solo un evento enogastronomico. Infatti, sempre da venerdì 14 a domenica 16 saranno in calendario eventi collaterali che contribuiranno ad animare il centro storico di Cervia.

In piazza Garibaldi è in programma una mostra di pittura in collaborazione con l’Associazione Menocchio;

sempre in piazza Garibaldi è in calendario la mostra di antiquariato “Curiosando”

Ai Magazzini del Sale sarà possibile ammirare l’esposizione del pittore cesenate Piero Bartolini e la sua mostra di Pittura Romagnola a cura dell’Associazione Menocchio

Nella splendida sala panoramica della Torre S. Michele “Cervia in foto” realizzerà una mostra fotografica, mentre nella sala "Rubicone" ci sarà la mostra fotografica del “Circolo Fotografico Cervese” entrambe realizzate in collaborazione con il gruppo Sei di Cervia se. In viale Roma angolo via Torre S.Michele saranno esposte le foto del Gruppo Fotografico Cervese