I Quintorigo portano il loro nuovo album 'Sotto le stelle di Galla Placidia'

La storica band romagnola dei Quintorigo porterà martedì 20 agosto, alle 21.15 in piazza San Francesco, le canzoni del suo ultimo album, Opposites, nell’ambito della rassegna Sotto le stelle di Galla Placidia.

I Quintorigo sono una band versatile come poche nella penisola: il quartetto ama infatti mescolare le carte, spingersi oltre i confini e i luoghi comuni del jazz, del rock e anche della musica classica. Tutto ciò anche grazie a una particolare configurazione strumentale che vede allineati sax, violino, violoncello e contrabbasso più contributi esterni all’occorrenza. L’ultimo lavoro pubblicato dal gruppo si intitola Opposites, un album che offre uno spaccato significativo ed esaustivo degli orientamenti stilistici del gruppo che spazia dal jazz fino alla musica classica-contemporanea, dal rock al progressive, fino a toccare esplorazioni sonore avventurose. Durante il concerto di martedì si alterneranno infatti brani originali a riletture di Coleman, Nelson, Monk, Brubek, Weill, Bowie fino ai Rage Against the Machine. I Quintorigo sono: Andrea Costa (violino), Gionata Costa (violoncello), Valentino Bianchi (sax), Stefano Ricci (contrabbasso), Alessio Velliscig (voce) e Gianluca Nanni (batteria). La rassegna è a cura di Ensemble Mariani, sotto la direzione artistica di Matteo Salerno con il sostegno del Comune di Ravenna – assessorato al Turismo. Ingresso gratuito.