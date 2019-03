I “Racconti al pianoforte” di Lorenzo Meo

Arriva a concludersi la stagione invernale di ERF&TeatroMasini Musica con l’ultimo appuntamento fissato per sabato 30 marzo presso la Sala dei Cento Pacifici al Ridotto del Teatro Masini, dove alle ore 21.00 il pianista Lorenzo Meo interpreterà “Racconti al pianoforte”, un’esibizione virtuosistica con brani di Schumann, Chopin, Deserti e Liszt.

I “Racconti al pianoforte”, interpretati dal virtuoso Lorenzo Meo, sono una raccolta di brani, potenti ed evocativi, legati da un unico filo conduttore: la comune ispirazione derivata dalla lettura di importanti opere letterarie. Opere letterarie che hanno colpito tanto in profondità autori come Schumann, Chopin e Listz, da spingerli a creare una partitura musicale che riecheggi le stesse atmosfere della narrazione, o che rievochi le sottigliezze di una poesia.

Lorenzo Meo, pianista e compositore giovanissimo, ha debuttato come solista eseguendo il Secondo Concerto di Rachmaninov Op.18 e il concerto K.491 di Mozart per pianoforte e orchestra. Esibitosi nelle più importanti sale da concerto italiane, impegnato nella divulgazione della musica contemporanea, è dedicatario di diverse composizioni che propone in anteprima in varie rassegne specialistiche. È un interprete particolarmente apprezzato di Jaan Rääts: musiche dell'autore estone da lui eseguite sono incise nei cd "Boundaries" (2005) e "The E.P.M. Project" (2009). In qualità di specialista di questo repertorio, nel 2012 è stato invitato a tenere il concerto di chiusura del New Music Festival presso l'International Art Arsenal di Kiev dove ha eseguito musiche per pianoforte di Jaan Rääts e Erkki-Sven Tüür. In questa occasione è risaltato agli occhi della critica nonostante i grandissimi nomi in programma, arrivando a essere considerato come l’interprete più notevole di quell’edizione.