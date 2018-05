I ragazzi di Paolo Fresu sono "Pazzi di Jazz"

Lunedì 7 maggio, il festival Ravenna Jazz intreccia il proprio cartellone con quello dell’iniziativa didattica Pazzi di Jazz, alla quale è stato recentemente riconosciuto per la quarta volta il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al Teatro Alighieri (alle ore 21) ben 250 giovanissimi musicisti, tutti studenti delle scuole ravennati, raccolti in due compagini strumentali (l’Orchestra dei Giovani e l’Orchestra di Percussioni) e due vocali (il coro Swing Kids e il coro Teen Voices) saliranno sul palco per dare vita al “Pazzi di Jazz” Young Project. Alla produzione originale parteciperanno Tommaso Vittorini (in veste di direttore oltre che di arrangiatore del programma musicale), l’organettista Ambrogio Sparagna e il beatboxer Alien Dee (direttori e anche solisti), Paolo Fresu come tromba solista: sono i noti musicisti che per mesi hanno lavorato al fianco di migliaia di studenti ravennati, preparando questa loro ampia rappresentanza alla grande esibizione finale.

Il concerto è a ingresso gratuito (con assegnazione dei biglietti omaggio fino a esaurimento posti il giorno stesso del concerto presso la biglietteria dell’Alighieri dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 20), ed è dedicato alla memoria di Carlo Bubani, fondatore di Ravenna Jazz. Pazzi di Jazz è realizzato da Jazz Network con il sostegno del Comune di Ravenna e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – MIUR.

Gratuito è anche il concerto Aperitif che si terrà al Cabiria wine bar (ore 18:30): “Nafta Tour 2018”, con l’esuberante pianista e cantante Giacomo Toni.

Ravenna Jazz è organizzato con la collaborazione degli Assessorati alla Cultura del Comune di Ravenna e della Regione Emilia-Romagna, con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.