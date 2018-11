I Sabati del Moog iniziano con Andrea Casadio e i “segreti” del giornalismo in tv

Sabato 10 novembre partono “I Sabati del Moog” con il primo di venti appuntamenti culturali che, da novembre ad aprile, animeranno la rassegna curata da Ivano Mazzani nel locale di Vicolo Padenna 5 a Ravenna. Ospite della prima serata del Moog, alle ore 18.00, è il giornalista e autore televisivo Andrea Casadio che presenta “Il giornalismo italiano in tv, i talk show”.

Cos'è la notizia? E la notizia televisiva? Le immagini sono una prova della "verità" o un'occasione per aggirarla? Partendo da questi interrogativi Andrea Casadio spiega come si costruisce un servizio televisivo, come si mettono insieme parole, immagini e suoni per raccontare una notizia, come si parla davanti o dietro alla telecamera. Casadio analizza con cura il meccanismo di una "diretta", l'evoluzione dei telegiornali e come il giornalismo di approfondimento rischi di venire soppiantato dall'entertainment e dai talk show.

Il mutamento dei media porta il giornalista televisivo di oggi a utilizzare la telecamera per raccogliere lui stesso immagini e audio, mentre il computer non serve più solo per scrivere ma anche per montare i servizi. Dall'analisi tecnologica, si passa a quella "psicologica", mettendo in luce alcuni "tic" di inviati e conduttori e indicando quegli errori che sarebbe dignitoso evitare. Infine si pone una riflessione sulle responsabilità di chi ha il potere di parlare ogni giorno a milioni di persone.

Andrea Casadio ha alle spalle un passato da medico, docente e ricercatore alla Columbia University di New York, dove ha lavorato nel laboratorio del premio Nobel Eric Kandel. Poi la svolta repentina che lo ha portato nel mondo del giornalismo.

Negli anni Casadio ha lavorato per MobyDick, Sciuscià e Annozero di Michele Santoro, Turisti per Caso di Patrizio Roversi e Syusy Blady, Report di Milena Gabanelli e Piazzapulita con Corrado Formigli. E' inoltre autore di numerosi documentari e programmi tv per Rai, La 7 e Sky.

L'appuntamento è a ingresso libero.