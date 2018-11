Al via “I Sabati del Moog”: venti incontri per assaporare la cultura in centro storico

Al Moog Slow Bar viene presentata la rassegna culturale “I Sabati del Moog”, una nuova rassegna curata da Ivano Mazzani che porta ospiti di rilievo nel locale di vicolo Padenna 5 a Ravenna.

Afferma Ivano Mazzani: "Posto che vai parole nuove che trovi, e la carovana viaggia e va verso l’incontro, insieme ai proprietari del Moog che ringrazio molto. Questa nuova “rassegna timbrica dei linguaggi”, porta con sé il timbro, suono che corona il pensiero, la musicalità delle parole, delle immagini e dei riti ancestrali della cultura, dando sostanza alla relazione, allo scambio e alla creazione che qui al Moog troveranno casa e ospitalità".

“I Sabati del Moog” ospitano dal 10 novembre 2018 al 13 aprile 2019 un totale di venti incontri culturali che si terranno il sabato alle 18.00, in orario d’aperitivo.

Gli appuntamenti alterneranno autori appartenenti a vari linguaggi artistici e differenti fasce d’età. Dalla musica alla letteratura, passando per cinema, teatro, architettura e giornalismo. “I Sabati del Moog” faranno spazio a narrazioni, a riflessioni e visioni che si fondono con il mondo dell’arte per giungere fino alla quotidianità.

Gran parte degli incontri avranno come ospiti due protagonisti che dialogheranno, mettendo a confronto diversi stili ed espressività.

Tra gli autori che partecipano alla rassegna ci sono infatti personalità affermate sul panorama ravennate e non solo, come Franco Masotti, Andrea Casadio, Danilo Montanari, Maria Martinelli, Alberto Giorgio Cassani, Giovanni Gardini, Luca Maggio, Cristina Carile, Daniele Casadio, Laura Orlandini, Marina Mannucci, Paola Pattuelli, Rodolfo Sacchettini, Giovanni Mecozzi, Emilio Rambelli, Francesco Gamberini insieme ad artisti della scena locale ed extra territoriale come Chiara Lagani, Alessandro Renda, Alessandro Argnani, Agata Tomsic, Davide Sacco, Carlo Garavini, Lorenzo Carpinelli, Max Penombra, Luigi Bertaccini, Mirko Dadich, Silvia Camporesi e Iacopo Gardelli.

Tutti gli appuntamenti della rassegna sono a ingresso gratuito.