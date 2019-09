I segreti del vino: un corso per diventare sommelier

Vuoi conoscere tutti i segreti del vino, del come si serve e come si beve? Vorresti provare a comprendere il grande valore di biodiversità che esiste attorno ai vigneti italiani, di come e cosa c'è dietro ogni sorso di quel nettare di Bacco che ogni giorno rallegra le tavole o i momenti conviviali? Sogni di poter anche tentare magari una particolare professione?

Per poterlo fare l'Associazione italiana sommelier Romagna, in totale l'associazione conta quasi 40.000 associati a livello nazionale, nella sua delegazione territoriale di Faenza, organizza un corso formativo di primo livello. Questo entry level, di natura introduttiva, si articola in 15 incontri, fra cui la visita in cantina e la verifica finale con l’approfondimento sulla degustazione. Durante le lezioni vengono illustrate le principali funzioni e mansioni del sommelier e fornite le nozioni base di viticoltura, enologia, birre e distillati. Quindi si studia e si applica la tecnica di degustazione. Per poter avere una idea più precisa di cosa consiste, cosa tratta e come si sviluppa il corso è organizzata una serata di presentazioni nella giornata di martedì 17 settembre a partire dalle ore 20.30 presso la Casa & caffè Mokador (Via Granarolo 141) a Faenza. Il direttore del corso è Riccardo Ravaioli (3388511716).