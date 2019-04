I sentimenti degli uomini: torna il corso per evitare l’aggressività nelle relazioni affettive

A partire dal lunedì 29 aprile l’assessorato al Decentramento unitamente all’ assessorato alle Politiche e culture di genere, ripropone e organizza il corso rivolto agli uomini, dal titolo "I sentimenti degli uomini".

Il corso è articolato in cinque incontri, tutti previsti dalle 20.45 alle 22.45, nella sede comunale decentrata di Castiglione di Ravenna, in via Vittorio Veneto 21.

Perché arrabbiarsi e criticare, rischiando di rendere invivibili tanti ambiti della nostra vita, quando possiamo dire semplicemente ciò che ci piace e che non ci piace e dare limiti in modo chiaro e gentile a chi non ci sta rispettando?

Strumenti di comunicazione non conflittuali, come la comunicazione empatica e l’assertività, permettono di spiegare i nostri sentimenti e i nostri bisogni all’ altro, favorendo l’accoglienza e l’accettazione, senza rischiare di compromettere le relazioni.

Entrando in contatto con le proprie emozioni potremo conoscerci meglio e avere più chiaro di cosa abbiamo bisogno e come esprimerlo, riconoscendo e valorizzando il nostro sentito e dando i giusti limiti alle relazioni interpersonali.

Essere emotivi significa utilizzare la nostra intelligenza in rapporto alle emozioni, permettendoci di essere noi stessi, di riconoscere e rispettare le nostre esigenze e quelle dell’altro, al fine di vivere le relazioni tra uomini e donne in modo autentico e non conflittuale.

Questi sono alcuni dei temi che verranno affrontati in gruppo con esercizi, simulazioni e filmati.

Per iscriversi inviare una mail a cfabbri@comune.ra.it o telefonare al numero 340/8436969.