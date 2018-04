I signori delle camelie: aperte le visite a meravigliosi giardini

Ritorna, come da tradizione, l'evento di primavera dedicato alle camelie, inserito all'interno della manifestazione Meraviglie Segrete 2018. Lo spettacolo di queste piante nel pieno della fioritura rappresenta il miglior biglietto da visita per la rassegna che da anni si occupa di promozione culturale sul territorio. Sabato 7 e domenica 8 aprile, il pubblico può visitare oltre al giardino di Gian Paolo Giuliani ­ il “signore delle camelie” ­ gli splendidi bulbi di Tullio Lolli e il vivaio Sisaflor di Borgo Sisa che organizza un “Camelia Day”.

La fioritura delle camelie rappresenta l’evento di apertura della rassegna. L’ anticipo di un mese rispetto alla data ufficiale della kermesse di maggio è stato studiato come una sorta di biglietto da visita fiorito: un modo per anticipare i contenuti della manifestazione.

"Crediamo che questo evento assecondi i tempi della natura, rispettando in pieno lo spirito della nostra iniziativa. - sostiene Maria Patrizia Matteucci di “Giardino&Dintorni” - Il giardino di Giuliani per esempio è una vera e propria meraviglia segreta, un piccolo tesoro del territorio costruito negli anni, con pazienza e dedizione. Lo scorso anno i visitatori ci hanno dimostrato un significativo apprezzamento all'apertura del giardino di Giuliani e agli splendidi bulbi di Tullio Lolli, che sono un vero spettacolo per lo sguardo, anche grazie all'abilità con cui il giardiniere è riuscito a organizzare il proprio spazio. Per questa edizione abbiamo accolto con entusiasmo anche la proposta del vivaio Sisaflor che sabato 7 aprile, negli orari di apertura, ha scelto di organizzare un “Camelia Day”, con un'esposizione di piante davvero pregevole. Consiglio in ogni caso agli appassionati di consultare il sito internet www.meravigliesegrete.it o di iscriversi alla nostra pagina Facebook MeraviglieSegrete per scoprire tutto il nostro mondo: visite guidate, mostre, e appuntamenti tra arte e cultura. Da parte nostra cerchiamo sempre di essere coerenti con lo spirito della manifestazione: promuovere una coscienza del verde che permetta a tutti di scoprire la bellezza della campagna ravennate, senza restrizioni. È una scelta ben precisa: non facciamo pagare biglietti, perché vogliamo conservare lo spirito originario della manifestazione. Riteniamo quindi che il Giardino di Giuliani, i Bulbi di Tullio Lolli e il Vivaio Sisaflor, con lo splendore delle camelie in fiore, rappresentino in pieno la nostra filosofia".

Meraviglie Segrete torna poi il 12 e 13 maggio con decine di fiardini aperti al pubblico.

Ingresso Libero - È consigliata la prenotazione alla visita dei giardini

Info su www.meravigliesegrete.it