I suoni del Mediterraneo, dal valzer alla tarantella, con le Lame da Barba

Sabato 16 novembre, alle 21.30, la musica del Mediterraneo è protagonista al Mama's Club di Ravenna con le Lame da Barba.

Dal valzer alla tarantella, dalla Grecia ai Balcani, passando per l'Armenia fino a ritornare alla colonna sonora, le Lame da Barba mantengono salde le radici nel Mediterraneo, cercando spunti in ogni dove per creare qualcosa di nuovo che porti con sé un sapore antico.

Le Lame da Barba spettinano la tradizione per creare nuovi brani, che possano fare proprio un linguaggio nuovo, fresco ed attuale: delle vere e proprie cornici, delle colonne sonore per raccontare immaginari vasti e senza confini.

Ingresso 12 euro.