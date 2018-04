I Templari si riuniscono a Lugo

I mantelli crociati dei Templari sfilano per le vie di Lugo sabato 7 aprile: l'occasione è l'investitura di alcuni postulanti e l'attesa Lectio Magistralis sulla storia moderna dei templari.

Si comincia alle 11 con il Capitolo d'investitura, con la messa officiata pressso la chiesa del Suffragio. Alle 15 poi si tiene il convegno presso l'Aula Magna del Carmine (ingresso su via Garibaldi): i relatori sono Mariano Torre, Massimo Brigandi, il Gran Maestro Paolo Turiaco, l'Hoch Meister Klaus Bloss e il moderatore Enio Iezzi.

Si danno appuntamento così a Lugo templari d'Italia e non solo. L'incontro, aperto alla cittadinanza, serve a far conoscere e scegliere sinergie condiviso per operare nel tessuto locale, con particolare cura dei meno abbienti.