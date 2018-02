I trascorsi romagnoli di Rossini celebrati in concerto

In occasione del 150° anniversario dalla morte di Gioacchino Rossini, la cooperativa ravennate Emilia Romagna Concerti ripropone tre delle sei Sonate a Quattro ideate dall’allora giovanissimo compositore, quando si trovava proprio in provincia di Ravenna.

Il concerto, che si inserisce all’interno della rassegna “Capire la Musica 2017-2018”, avrà luogo presso il Ridotto del Teatro Alighieri di Ravenna lunedì 12 febbraio 2018 alle ore 21.

In questa occasione verranno riproposte tre delle sei Sonate a Quattro allora composte, mentre la monografia sarà completata il 13 novembre prossimo, giorno della morte di Rossini: la sonata n. 1 in sol maggiore, sonata n. 2 in la maggiore e sonata n. 3 in do maggiore, eseguite da alcuni giovani interpreti che fanno parte della Young Musician European Orchestra: Davide De Ascaniis e Matteo Valerio ai violini, Valentina Ciardelli al contrabbasso ed Enrico Mignani al violoncello.

Rossini aveva solamente 12 anni quando si trovò a Conventello di Ravenna, ospite della ricca famiglia Triossi in occasione delle vacanze estive. Durante il soggiorno strinse il suo rapporto con Agostino Triossi, giovane contrabbassista autodidatta, che lo convinse a comporre della musica da camera per lui e i suoi cugini, anche loro appassionati musicisti.

