A Lugo "I zug d'una vòlta"

Presentazione del progetto sul dialetto romagnolo realizzato nella CRA S. Domenico a Lugo, gestita dalla cooperativa In Cammino. Giovedì 23 maggio dalle ore 15:30, presso la Casa Residenza Anziani S. Domenico, verrà presentato al pubblico il progetto “I žug d’una völta” - I giochi di una volta, realizzato in collaborazione con le scuole elementari e medie San Giuseppe di Lugo.



I momenti di gioco e di svago rievocano nella mente degli anziani sensazioni, emozioni e ricordi sempre positivi, da qui nasce il progetto “I žug d’una völta” - I giochi di una volta. Gli anziani con l’aiuto dell'esperto di dialetto romagnolo, Andrea Contarini, hanno incontrato i bambini e i ragazzi delle scuole elementari e medie San Giuseppe e hanno fatto vedere e provare come giocavano i bambini dell’inizio del ‘900.

I bambini di quinta elementare e i ragazzi di prima media nel corso degli incontri con gli anziani del Centro Diurno S. Domenico, hanno avuto modo di conoscere ed ascoltare i racconti legati ai giochi di una volta e di giocare insieme a loro.



In seguito ai bambini delle scuole elementare è stato chiesto di realizzare dei disegni rappresentativi dei giochi, mentre ai ragazzi delle scuole medie è stato chiesto di preparare delle descrizioni sui materiali e sulle modalità di gioco.



Grazie a questo scambio intergenerazionale è nato un calendario per l’anno 2020, dove per ogni mese, attraverso disegni e descrizioni, viene rappresentato un gioco del passato.

Il progetto e il calendario verranno presentati nel chiostro della CRA S. Domenico giovedì 23 maggio alle ore 15:30, durante l’evento sarà possibile conoscere nel dettaglio il progetto ed acquistare il calendario.





LA COOPERATIVA IN CAMMINO

Nata a Faenza nel 1984, IN CAMMINO è una Cooperativa sociale di servizi alla persona che si occupa della gestione di servizi socio assistenziali, sanitari ed educativi per clienti pubblici e privati, in regime di appalto, concessione e accreditamento. In Cammino è una realtà cooperativa consolidata e apprezzata in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli -Venezia Giulia, Lazio e Toscana.

La Cooperativa In Cammino dal 2016 è parte, insieme alle cooperative Àncora ed Aretè, del Consorzio Blu una realtà cooperativa pensata per offrire risposte più ampie e qualificate ai diversi bisogni di cura e assistenza di anziani, disabili e minori siti sul territorio nazionale.