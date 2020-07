Il Baule Volante dà vita alla fiaba di "Hansel e Gretel"

Una fiaba antica, antichissima e pur sempre affascinante e coinvolgente: con Hansel e Gretel della compagnia Il Baule Volante si inaugurano gli spettacoli dell’edizione 2020 della storica rassegna Teatro Ragazzi nella Molinella a Faenza. Lo spettacolo, prodotto da Accademia Perduta/Romagna Teatri, è scritto dal regista Roberto Anglisani e Liliana Letterese, quest’ultima anche interprete insieme ad Andrea Lugli, e va in scena lunedì 13 luglio alle ore 21,15.

Una casa nel bosco, una famiglia in difficoltà. Due bambini, soli, di fronte alla durezza del mondo e al buio del bosco sono i protagonisti di questa fiaba classica, sempre urgente da raccontare, da vivere e da affrontare.

Perché ci può accadere di perderci nel bosco? Perché le persone più care, di cui più ci fidiamo possono arrivare ad abbandonarci? Perché possiamo fare pessimi incontri e andare incontro a gravi pericoli quando siamo soli e lontani da casa? E come fare per affrontare le più grandi paure che si annidano nel profondo del nostro cuore?

Hansel e Gretel vengono abbandonati a loro stessi nel folto di un bosco scuro e pericoloso e non arriverà una fata buona o un oggetto magico a salvarli, dovranno cavarsela da soli. Ma soli non sono veramente: sono insieme, si stringono la mano, si aiutano, si fanno coraggio… e coraggiosamente andranno incontro al loro destino.

Biglietti: 4 euro (bambini e adulti; gratuito per bambini 0-3 anni).

Si consiglia l’acquisto online sul sito www.vivaticket.it. Eventuali ultimi posti disponibili saranno venduti in loco nella sera di spettacolo a partire dalle ore 20,45. La biglietteria aprirà alle ore 20,15.

Lo spettacolo andrà in scena – sia per il pubblico che per l’artista – nel rispetto delle normative per la sicurezza in vigore. I posti saranno assegnati dall’organizzatore.