Il Bronson Cafè compie un anno: buffet, musica e fumetti per festeggiare

Il Bronson Cafè compie un anno e festeggia venerdì 18 gennaio con un buffet di compleanno, birre artigianali, cocktails e il sound speciale di ToffoloMuzik dj & Chris.

Dalle 18 si seguiranno quindi happy hour, brindisi, l'inaugurazione della mostra di Mabel Morri "1999-2019, 20 anni di fumetti" e Dj set.

La mostra di Mabel Morri: 20 anni di fumetti in mostra, dagli studi iniziali agli studi dell’oggi, dalle prime pubblicazioni nel 1999 alle ultime nel 2019, dal bianco e nero al colore e ritorno al bianco e nero. Il percorso stilistico di Mabel Morri è diviso in tre capitoli: gli inizi, i fumetti, gli ultimi lavori. 20 anni di storia nel luogo che ne compie 1: un compleanno nel compleanno.

Mabel Morri nasce a Rimini nel 1975. Disegnatrice di fumetti, nel 1999 fonda con gli amici del corso la casa editrice indipendente Studio Monkey, con cui pubblica la fanzine “Hai mai notato la forma delle mele?” ripubblicata in antologia da Renbooks nel 2014. Nel 2002 vince il premio “Scenario” al festival di fumetti di Lucerna in Svizzera e nel 2004 il “Micheluzzi Nuove Strade”, consegnatole da Milo Manara e Vittorio Giardino. Sempre del 2004 esce l’antologia “Vite comuni” per il centro fumetto Andrea Pazienza. Dal 2005 al 2009 pubblica con l’etichetta Selfcomics e l’autoproduzione “Francis degli specchi” con Lorenza Ghinelli. Nel 2009 esce il suo primo romanzo a fumetti dal titolo “Io e te su Naboo” e nel 2013 il secondo, “Cinquecento milioni di stelle”, entrambi editi da Kappa edizioni/lab. Nel 2014 realizza le otto colonne della chiesa di San Martino in Riparotta a Viserba di Rimini. Nel 2017 pubblica il suo terzo romanzo a fumetti “Il giorno più bello” per Rizzoli Lizard. Nel 2018 esce il numero 5 della fanzine “Hai mai notato la forma delle mele?” col nuovo nome di “Le Mele Magazine”, mentre è in lavorazione il fumetto “Sassi e fiori”, scritto da Lorenza Ghinelli per l’associazione Agevolando.

Ingresso libero.