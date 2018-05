"Il cane non ha abbaiato": il radicamento delle mafie nel territorio

Sabato 5 maggio, ore 16.30, in Piazza della Libertà di Stampa a Conselice è in programma l'incontro "Il cane non ha abbaiato - Aemilia, azzardo, beni confiscati in Emilia Romagna".

Questo nuovo lavoro sulle mafie in Emilia Romagna, uscito a gennaio 2018 come integrazione dei precedenti lavori “Tra la via Aemilia e il West” ed “Emilia romagna – cose nostre”, è stato realizzato da La Banda con le associazioni AdEst e Gruppo dello Zuccherificio di Ravenna.

Un dossier che fa il punto sul radicamento delle mafie nel territorio. Si parte dal maxiprocesso Aemilia: i rapporti tra cosche, imprenditori, politici e professionisti, per come sono stanno emergendo in tribunale a Reggio Emilia e in Corte d’Appello a Bologna. Si passa poi al focus su gioco d’azzardo e beni confiscati, con i dati più aggiornati sulla situazione comune per comune. Infine, Pandora: il vaso che sarebbe meglio non aprire. Perché quando lo apri ci trovi dentro di tutto: mafie straniere, cosa nostra, camorra e ndrangheta, fatti e nomi – alcuni dimenticati – che sono stati raccolti e pubblicati.

L'evento è organizzato da Caffè delle ragazze, in collaborazione con il Comune di Conselice e con l'adesione di venti associazioni del territorio, per sottolineare che la legalità è un valore importante, che appartiene a tutti!