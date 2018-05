Il cantautore Gregor Ferretti dà consigli su come scrivere canzoni

Giovedì 31 maggio alle ore 20 a Faenza si tiene un open day di Scrittura Creativa di Canzoni Inedite intitolato “Dalla Poesia alla Canzone Pop” con Gregor Ferretti, poeta e cantautore.

La Casa della Musica per i suoi 18 anni e Artistation Live, due tra le più importanti strutture di formazione musicale in ambito musicale a Faenza, uniscono le loro realta’ per proporre a Faenza un Open Day con il poeta e cantautore Gregor Ferretti per imparare, attraverso la Scrittura Creativa, a comporre Canzoni Inedite passando dalla Poesia alla Canzone Pop.

Gregor Ferretti, poeta e cantautore, dopo diverse pubblicazioni poetiche, emerge con il boom di “Portuale”, un brano che lo porta alla ribalta nazionale e a ricevere numerosi premi quali il Premio MEI quale miglior talento emergente italiano, per poi esplodere come co-autore di testi insieme a Franz Di Cioccio dell'album "Emotional Tatoo" della PFM - Premiata Forneria Marconi, appena uscito e di grande successo nazionale e internazionale. Ha aperto con i suoi brani numerosi live della Premiata Forneria Marconi.

L’incontro è aperto da Giordano Sangiorgi del MEI e da Mattia Lucatini di Artistation ed e’ aperto a tutti presso la sede di Artistation in Via Silvio Pellico 16 a Faenza.