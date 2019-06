Il cantautore Lucio Leoni porta la "rabbia surreale" sulla spiaggia di Marina

Prende il via mercoledì 5 giugno, sulla spiaggia del Peter Pan di Marina di Ravenna, la nuova rassegna per gli amanti della musica: “Peter Pan 3d” sotto la direzione artistica dello storico dj di Radio Melody Luigi Bertaccini.

Si comincia con la voce emergente di Lucio Leoni, parte di uno straordinario fermento esploso negli ultimi anni. "La scelta – spiega Bertaccini – è stata quella di presentare nomi nuovi o che pubblicheranno il loro esordio pochi mesi prima della loro esibizione. E così cominceremo ascoltando la rabbia surreale del romano Lucio Leoni".

Lucio Leoni nasce a Roma nel 1981 e il suo esordio come cantautore risale al 2011, sotto il nome di Bucho: l’album si chiama “Baracca e Burattini” ed esce solo come musicassetta. Nel 2015 esce per Lapidarie Incisioni “Lorem Ipsum”, il primo album firmato Lucio Leoni, che viene recensito con entusiasmo dalle principali testate nazionali, come l’Unità o Il Fatto Quotidiano, o di settore, come Rumone, Vinile, Rockerilla e, sul web, Rockit, Rockol, Ocanerarock e Musictracks. Il 10 novembre 2017 esce “Il lupo cattivo”, il nuovo disco di inediti per Lapidarie Incisioni/iCompany – distribuzione Sony. Si tratta di un album capace di portare in canzone i monologhi viscerali tipici del teatro interiore, strutture rap e impeti punk, pur mantenendo un forte legame con la tradizione cantautorale italiana. Brillante e provocatorio, Lucio Leoni usa l’espediente del Lupo Cattivo per parlare di emozioni universali e concetti senza tempo, per costruire una sorta di “saggio sull’esistenza” che non porti con sé una data di scadenza.

Ogni serata inizia alle 20 con la musica dei dj di Radio Melody, mentre i live iniziano verso le 22.