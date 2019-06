Il canto greco-bizantino di Nektaria Karantzi

In piedi, da sola, come un’antica sacerdotessa, svela agli ascoltatori i tesori della musica greco-bizantina: è Nektaria Karantzi, cantante greca riconosciuta sulla scena internazionale come una delle massime interpreti di canto bizantino e ospite della rassegna Vespri a San Vitale per l’appuntamento unico di giovedì 27 giugno, naturalmente alle 19.

Quello con cui la cantante si misura è un repertorio la cui storia si perde nei meandri del tempo e che viene affidato a una voce sola, senza strumenti e secondo i cosiddetti toni ecclesiastici, dipanandosi tra odi e canoni, poemi, tropari e alleluia. Ma è soprattutto espressione della civiltà greca, quella celebrata dalla XXX edizione del Festival, e comprende tanto l’innologia ortodossa quanto una grande varietà di canzoni popolari - canzoni del mare, della lontananza dalla patria, dell’amore.



1 euro il biglietto per Vespri a San Vitale (la durata è di circa 40 minuti)