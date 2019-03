Il chitarrista Jaime Dolce porta il suo blues in Romagna

Il chitarrista Jaime Dolce arriva in concerto sabato 23 marzo, al The Ale House Blues club di Faenza, in corso Mazzini 39, ore 18.30. L'ingresso è libero.

Jaime Scott Dolce nasce a Brooklin e cresce nella stimolante scena musicale newyorkese tra concerti e jam. Dopo aver metabolizzato la lezione di Jimi Hendrix e dei grandi del blues metropolitano e, dopo essersi confrontato con artisti e generi differenti, intraprende una carriera solista che lo porta a pubblicare “Purple Blues” nel 1998.

Proprio in quell’anno, in occasione del primo tour in Europa, si innamora dell’Italia (suo bisnonno tra l’altro era italiano) e comincia a collaborare con alcuni musicisti dello Stivale; con questi ricostituisce gli Innersole che diventano la sua band ufficiale nei tour europei.

Dopo essere tornato a New York, Jaime Dolce nel 2005 viene invitato da Zucchero Sugar Fornaciari a suonare al "Zucchero fun club raduno" a Modena. Nel 2006 viene contattato dal cantautore Davide Van De Sfroos che lo vuole nel proprio tour "Ma vada via 'l Blues" in veste di chitarra solista. Con lui altri importanti ospiti d'oltreoceano come Stanley Watson, Lotonya Cobin e il grande armonicista Sugar Blue.

Dal 2008 Dolce si stabilisce definitivamente in Italia dove continua la collaborazione coi migliori bluesman italiani e fa da spalla a noti bluesman americani di passaggio nel nostro paese.