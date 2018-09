Il cinema Moderno inaugura la stagione e festeggia i suoi 80 anni

Giovedì 20 settembre, dopo la pausa estiva, riapre i battenti il cinema Moderno di Castel Bolognese (via Morini 24).

Sarà un’opera intensa di un importante regista italiano come Matteo Garrone, Dogman (Italia/100’), ispirato alla storia del Canaro della Magliana, ad aprire le danze - giovedì 20, alle ore 21.00 - della stagione invernale al cinema che ha appena festeggiato gli 80 anni di vita. Per salutare il pubblico presente verrà inoltre offerto un aperitivo.

“Il cinema Moderno di Castel Bolognese" - sottolinea l'assessore alla cultura Giovanni Morini - "è oramai uno storico baluardo della cultura sia per Castel Bolognese, sia per i territori limitrofi. L’attività di promozione della cultura cinematografica è possibile grazie ai volontari che da sempre lo tengono vivo e ai quali va tutto il riconoscimento dell’Amministrazione comunale”.

Sabato 22 e domenica 23 settembre si continua con Mission: Impossible - Follout (Usa/145’), sesto appuntamento della saga con l’agente Ethan Hunt (Tom Cruise), alle ore 21.00, domenica anche al pomeriggio alle ore 17.30.

Giovedì 27 settembre sarà la volta dello splendido documentario on the road della regista Agnès Varda e dell’artista Jr Visages, Villages (Francia/90’), mentre sabato 29 e domenica 30 si prosegue con il sequel del classico Mamma mia! (Mamma mia! Ci risiamo, Usa/112’).

L’abbonamento intero (5 film) costa 22 euro, mentre l’abbonamento ridotto (da 5 a 12 anni) costa 15 euro. I bambini sotto i 5 anni entrano sempre gratuitamente, mentre il giovedì sera l’ingresso è ridotto per i ragazzi sotto i 30 anni. Tra le novità, chi farà un abbonamento entro il 21 ottobre avrà due biglietti omaggio.

Il cinema Moderno ha anche un nuovo sito, semplice e immediato con tutte le informazioni sui prossimi appuntamenti: www.cinemamodernocb.com

Per essere sempre informati, si può seguire la pagina facebook Cinema Teatro Moderno CB e il profilo Instagram ilcinemamoderno.