Tanto cioccolato da degustare fra ricette classiche e nostrane

Si avvicinano le feste e cresce la voglia di cioccolato che è il protagonista della serata di giovedì 28 novembre, alle ore 20:30, nella sede Slow Food di via della Chiesa, 17 a Villanova di Bagnacavallo in compagnia dell’azienda Fratelli Gardini, che dal 1987 delizia i palati con le sue tavolette al cioccolato, i cremini, le praline, il torrone e le delicate miscele.

Negli anni, la direzione intrapresa dai fratelli Gardini è stata quella di non accontentarsi di un prodotto convenzionale ma, partendo da un ottimo cioccolato, scegliere invece di lanciarsi continue e sempre audaci sfide di sofisticata, moderna ricerca di gusti sempre nuovi e fino a prima inesplorati.



In programma la degustazione di 8 assaggi:

– Cioccolato al latte con olio extra vergine “Brisighello” e sale dolce di Cervia

– Cioccolato al latte con sale dolce di Cervia e Liquerizia

– Pralina al formaggio di fossa di Sogliano e Albana passito

– Cremino alle noci di Romagna

– Pralina alla grappa barricata di albana e miele di acacia

– Cioccolato fondente con te’ verde Sakura

– Crema spalmabile all’olio extra vergine di oliva “Carmen” ( Castrocaro Terme)

– Cioccolato blend “Deciso” 75% cacao (Venezuela Peru’) con fave di caca



Abbinamento con Vermouth Cocchi e con vino rosso passito RubaCuori Morini.



Costo della serata € 18,00 per i soci Slow Food e € 20,00 per i non soci

Prenotazioni entro e non oltre il 25 novembre



POSTI DISPONIBILI 25 con prenotazione obbligatoria

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: slowfoodbassaromagna@gmail.com oppure 3474524084