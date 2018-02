Il concerto dei giovani musicisti in occasione delle lauree invernali

Giovedì 15 febbraio alla Sala Corelli del Teatro Alighieri, dalle 10 alle 13, si svolge la sessione invernale di lauree e alle 20.30 va in scena il concerto dei migliori studenti, dedicato a flauto e clarinetto. I giovani musicisti sono impegnati in brani di autori vissuti prevalentemente tra XIX e XX secolo, come i francesi Roussel, Debussy e Fauré, ma anche l'italiano Casella e lo statunitense Bernstein del quale ricorre il centenario della nascita.

Gli interpreti sono Anna Brunelli, Marcello Zinzani, Michele Fontana, al clarinetto; Veronica Onofri, Serena Giuri, Paolo Pasciucco e Carlo Margotti al flauto; Maria Quaranta al pianoforte.

Ingresso libero.