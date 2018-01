Il concerto dell'Epifania e la Befana dei ragazzi

Sabato 6 gennaio, nel calendario collegato alle festività, sono in programma a Russi due eventi che rispettano il tradizionale appuntamento legato alla Befana e celebrano l’Epifania.

Alle ore 15.00 presso il Centro Sociale Porta Nova di via Aldo Moro 2/1, si tiene il consueto “Concerto dell’Epifania”, con la partecipazione della Corale San Pier Damiani di Faenza, aperto a tutti, mentre per i più piccoli l’appuntamento è al Cine Teatro Jolly di via Cavour 5, sempre alle ore 15.00, con lo spettacolo a cura della Parrocchia Sant’Apollinare di Russi “La Befana dei Ragazzi”.