Il concerto in "doppio passo" di Giacomo Toni e Pepe Medri

Una serata davvero speciale è quella che si preannuncia sulla spiaggia del Peter Pan di Marina di Ravenna con il cantautore Giacomo Toni insieme al bandoneon di Pepe Medri mercoledì 22 luglio. Insieme pochi mesi fa hanno dato vita a un album davvero unico per “L’amor mio non muore” studio di registrazione e casa discografica di Forlì e oggi propongono questo “Concerto in doppio passo” sulla spiaggia 36 di Marina di Ravenna.

Qui troviamo la versione più intima delle canzoni di Giacomo Toni, cantautore romagnolo, travolgente, quanto profondo e singolare nei testi dei suoi due celebrati album “Musica per autoambulanze” pubblicato dalla Cinedelic e “Nafta” il più recente, con Brutture moderne.

Dall’altra parte la maestria di Pepe Medri con il suo strumento, il bandoneon, di cui è uno dei maggiori esecutori a livello nazionale, amatissimo da artisti come Vinicio Capossela. Con la sua Timbuctu Orkestra e la sua attività di docente, Medri ha saputo fare penetrare la passione e raffinatezza del tango e i toni malinconici del jazz più raffinato dentro le canzoni di questo concerto.

Luigi Bertaccini, curatore della rassegna, oltre a intervistare gli artisti, accompagna l’inizio serata con la sua programmazione musicale a tema a partire dalle 20.30. Concerto/intervista alle 22 circa.

Nel rispetto delle normative vigenti, potrà partecipare solo chi avrà un posto prenotato ai tavoli del ristorante del bagno 36 di Marina di Ravenna.