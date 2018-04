Il Coro polifonico di Ruda, tra romanticismo e contemporaneo

Prosegue la prima rassegna di musica sacra corale organizzata dall’Associazione musicale “Angelo Mariani” di Ravenna: il prossimo appuntamento è domenica 8 aprile, ore 17.00, nella Chiesa Arcipretale di piazza Farini con il Coro Polifonico di Ruda (Udine). Dirige Fabiana Loro. Musiche di Lauridsen, Mendelssohn, Schubert, Casals, Ciompi, Bonato, Rossini, Olà Gjelo, Sofianopulos.

Fondato nel 1945, da sempre coro a voci maschili, il Coro Polifonico di Ruda ha tenuto concerti in tutto il mondo: dal Canada alla Russia, dagli Stati Uniti alla Mongolia, dalla Cina alle Filippine, dall’Argentina al Brasile e a quasi tutti i paesi europei. Custode della tradizione musicale friulana, il coro collabora con diverse orchestre per particolari progetti sinfonico-corali e registra per la Rai e altre emittenti italiane e straniere. Di particolare interesse la collaborazione con I virtuosi italiani per la produzione dei ‘Canti rocciosi’ di Giovanni Sollima, pièce presentata anche nella versione per quartetto d’archi e fisarmonica di Daniele Zanettovich, e con l’Orchestra filarmonica di Udine per il Requiem in Re minore di Luigi Cherubini. Della sua storia e del suo ‘far coro’ si è interessata una major romana che ha realizzato la docufiction ‘Là dove senti cantare…fermati’ trasmessa su Rai tre e sulle televisioni pubbliche e private di diversi paesi europei.

Dal 2003 il coro è diretto da Fabiana Noro con la quale ha intrapreso lo studio del grande repertorio romantico e contemporaneo partecipando anche ai più importanti concorsi corali a livello mondiale. Il Polifonico in questi anni ha vinto 26 primi premi esibendosi nelle più prestigiose sale da concerto del mondo ed è stato giudicato da giurie internazionali composte da musicisti europei, americani e asiatici. In particolare il coro ha primeggiato ai concorsi di Vienna, Arezzo, Vittorio Veneto, Tallin, Linz, Graz, Malaga, Derry, Lloret de Mar, Shaoxing, Matera e Fabiana Noro è stata premiata come miglior direttore a Vienna, Malaga e Lloret de Mar.

La rassegna di musica sacra corale è organizzata dall’Associazione musicale “Angelo Mariani” di Ravenna, in collaborazione L’Associazione musicale “A. Contarini” di Russi e Parrocchia S. Apollinare Russi, e con il patrocinio dei Comuni di Russi e Ravenna, Regione Emilia-Romagna e MiBAC.