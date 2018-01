Il designer Giulio Iacchetti apre l'anno accademico dell'Isia

Il 31 gennaio, alle 18, presso la sede dell’ISIA Faenza nello storico Palazzo Mazzolani (corso Mazzini, 93), si tiene l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2017/2018 con una Lectio Magistralis del designer Giulio Iacchetti dal titolo "Design: disegnare il desiderio". Insieme al presidente dell’ISIA di Faenza Giovanna Cassese e al direttore Marinella Paderni, interverranno anche Patrizio Bianchi - Assessore al Coordinamento delle Politiche europee allo sviluppo, Scuola, Formazione professionale, Università, Ricerca e Lavoro, Giovanni Malpezzi - Sindaco di Faenza, e Massimo Isola - Vicesindaco ed Assessore alla cultura e alla ceramica del Comune di Faenza.

ISIA Faenza – l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche Design e Comunicazione - che fin dalla sua fondazione opera nell’ambito dell’alta formazione del design, oggi è un’istituzione di primo piano nel mondo della creatività e della progettazione contemporanei e, grazie anche alla nuova governance di Cassese e Paderni, sta sviluppando un dialogo sempre più serrato tra formazione, ricerca, produzione e valorizzazione nell’ambito e per la diffusione della cultura del design.

Giulio Iacchetti nel suo intervento "Design: disegnare il desiderio" parte dalla genesi del processo formativo del singolo individuo e, nel caso specifico, degli studenti che vogliono diventare designer, chiedendo loro di interrogarsi sui propri desideri. La formazione del designer non deve avere uno scopo puramente occupazionale, ma deve in primis esaudire il desiderio personale di chi progetta, per diventare poi il professionista che soddisfa i desideri degli altri. Avere un’idea nitida di ciò che si desidera è il presupposto per capire cosa si vuole progettare, con chi e soprattutto per chi, conquistando un rapporto di autenticità con se stessi e con gli altri, realizzando il ruolo fondamentale del designer di traduttore tra il proprio immaginario personale e il mondo esterno.