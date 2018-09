Il "diario" pittorico del faentino Martino Neri nella personale "Bigi"

È allestita fino al 30 settembre nella vetrina di Bottega Matteotti, a Bagnacavallo, la mostra Bigi, personale dell’artista faentino Martino Neri.

La ricerca pittorica di Neri è intesa come una sorta di “diario per immagini”, dove un racconto quotidiano viene descritto con una serie di rappresentazioni visive che rispondono a una loro logica linguistica. I dipinti sono come dei frames, dei fotogrammi, dei fermo immagine visivi che attraverso la pittura cercano di rappresentare le sensazioni che l’animale umano prova nel suo vivere.

Martino Neri nasce a Faenza nel 1986 e matura presto una spiccata sensibilità verso l’espressione pittorica. Nel 2008 consegue il diploma presso l’Istituto d’Arte Ballardini di Faenza e inizia a frequentare gli ambienti artistici locali. Prosegue il suo percorso di formazione presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze, dove si diploma in pittura con tesi in Fenomenologia delle arti contemporanee. Nel 2018 consegue il diploma specialistico di secondo livello in Arti visive e nuovi linguaggi espressivi sempre presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze.

Bottega Matteotti è in via Matteotti 26 a Bagnacavallo.

Bigi fa parte di Bottega Matteotti: Arte in vetrina, spazio espositivo permanente curato da Andrea Tampieri, artista e insegnante di discipline artistiche di Bagnacavallo. Le mostre sono organizzate da associazione culturale Controsenso in collaborazione con Bottega Matteotti, con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo.