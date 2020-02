Il Duo Alterno interpreta la musica di Morricone e altri grandi maestri

Domenica 23 febbraio alle ore 21.00, per l’ERF&TeatroMasiniMusica, presso il Ridotto del Teatro Masini a Faenza, si esibirà il Duo Alterno, con il progetto High Theatrics Duo. Il Duo Alterno è composto dal soprano Tiziana Scandaletti e dal pianista Riccardo Piacentini, in un’esibizione non soltanto musicale ma anche drammaturgica, dotata di una forte coerenza interna, con brani dedicati da Ennio Morricone e altri grandi maestri allo stesso Duo Alterno.

Il Duo Alterno nasce a Torino ed è considerato uno dei più significativi punti di riferimento nel repertorio vocale-pianistico dal Novecento storico ai contemporanei. Domenica 23 febbraio presso il Ridotto del Teatro Masini a Faenza il Duo Alterno presenterà un progetto che prende il titolo da una recensione che gli ha dedicato il Los Angeles Times definendolo “the high theatrics duo”. La musica vocale da camera italiana diventa spunto per una drammaturgia che percorre dal primo all’ultimo pezzo tutto il programma. Si parte con un lavoro dedicato al Duo Alterno da Ennio Morricone, un tango tratto dal celebre film Indagine su un cittadino al disopra di ogni sospetto la cui parte vocale è completamente nuova e ricamata sulla voce del soprano Tiziana Scandaletti. Segue un delizioso Piccolo tango di Giacomo Puccini che funge da ponte verso un conciso Melodramma in due parti del romano Marcello Panni, tra i più importanti esponenti del gruppo Nuova Consonanza e affermato direttore d’orchestra oltre che compositore di lungo corso.