Il Duo Baguette chiude i Concerti nelle corti

Venerdì 24 agosto, alle 20.30, ultimo appuntamento a Cà Masinet, in via Chiarantane 2 a Russi, per la rassegna Concerti nelle corti, con il Duo Baguette.

Il “Duo Baguette” in un appuntamento con la riproposizione di un classico del cinema muto, accompagnato dalla coppia di musicisti dalle sonorità moderne che suggeriscono nuove e inaspettate sfumature a immagini immortali. A metà strada tra un concerto e una sonorizzazione dal vivo, Duo Baguette incontra una pietra miliare della storia del cinema: l'esperimento cinematografico "L'uomo con la macchina da presa", del regista russo Dziga Vertov, una pellicola muta del 1929.

Andrea Branchetti, organetto, clarinetto ed effetti; Nicole Fabbri, fisarmonica, glockenspiel, piano giocattolo, ed effetti.

Ingresso libero.