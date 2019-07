Il Duo Ebano in concerto dal Romanticismo alla musica contemporanea

È un viaggio nell’America della modernità questo bel concerto del Duo Ebano, Marco Danesi al clarinetto e Paolo Gorini al pianoforte, in scena martedì 23 luglio (ore 21.00) presso il Cortile della Rocca di Castel Bolognese. Il concerto fa parte di Primo Premio! la storica sezione di Emilia Romagna Festival dedicata ai giovani interpreti provenienti da prestigiosi Concorsi di Musica internazionali.

Il Duo Ebano, ensemble eclettico basato ad Amsterdam, si dedica sia al repertorio da camera tipico della loro formazione, dal primo Romanticismo al ventesimo secolo, sia alla musica contemporanea. Vincitori di numerosi premi, tra cui il secondo posto alla Ysaÿe Chamber Music Competition a Liège (Belgio), il Premio “Fondazione Cattolica Assicurazioni” all’eccellenza e il Primo Premio Ex Aequo del prestigioso Concorso Internazionale di Musica da Camera “Salieri – Zinetti” di Verona, grazie a cui è avvenuto il loro debutto negli Stati Uniti al New York Chamber Music Festival nella primavera 2019.

Un poker d’assi per questa serata alla Rocca di Castel Bolognese: Aaron Copland, il decano della musica americana, celebre autore di Rodeo, A Lincoln Portrait, Appalachian Spring, George Gershwin, padre delle più belle canzoni del repertorio jazzistico, della iconica Rapsodia in blu e di un Americano a Parigi, e l’indimenticabile compositore e direttore d’orchestra Leonard Bernstein, autore di una vivace Sonata per clarinetto e pianoforte (in due movimenti consecutivi: Andantino e Grazioso), primo brano da lui pubblicato nel 1942.

Chiusura in grande con due brani del cubano Paquito D’Rivera, musicista, compositore, direttore e grande improvvisatore del sax, e l’originalissimo FZ For Alex un arrangiamento per clarinetto e pianoforte di varie melodie di Frank Zappa ad opera di Andrea Chenna, oboista e compositore, docente del Conservatorio “Cantelli” di Novara. Il singolare brano si sviluppa giocando soprattutto la carta dell’ironia con finte stonature, interventi con fischietti, vocalità e varie, irregolari agitazioni.

In caso di maltempo Chiesa di Santa Maria della Misericordia, via Emilia interna 86/A.

Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti.