Il duo pianistico Elvira Foti e Roberto Metro all'auditorium Corelli

Venerdì 16 novembre alle 21 all’auditorium “Arcangelo Corelli” di Fusignano, in vicolo Belletti 2, va in scena lo spettacolo “Bene, bravi, bis!” con il duo pianistico Elvira Foti e Roberto Metro.

Per l’occasione verrà proposto un programma di trascrizioni in cui sarà possibile ascoltare alcuni dei più celebri brani del repertorio classico tra cui il valzer di Strauss, il Can Can di Offenbach, una suite dalla Carmen e tanti altri capolavori.

L’evento fa parte degli appuntamenti autunnali e invernali previsti all’auditorium e rientra nella rassegna “In bianco e nero”. Il costo del biglietto è di 8 euro.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 0545 955653, scrivere alla mail urp@comune.fusignano.ra.it o visitare il sito www.comune.fusignano.ra.it.