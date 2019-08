Il folk di Anna St. Louis sulla spiaggia

Venerdì 23 agosto, 21.30, all'Hana-Bi di Marina di Ravenna arriva la cantautrice Anna St. Louis.

Una cassetta in edizione limitata e alcuni singoli avevano già fatto drizzare le orecchie dei cultori del folk che una nuova stella stava per aggiungersi al firmamento della musica americana. Ora con “If Only There Was a River” (prodotto da Kevin Morby e da Kyle Thomas dei King Tuff per Woodsist Records) Anna St. Louis ha pubblicato uno degli album folk dell’anno.

“If Only There Was a River” è il primo album in studio di Anna St. Louis. La cantautrice, originaria di Kansas City, ha iniziato a scrivere canzoni dopo essersi trasferita a Los Angeles cinque anni fa e ha precedentemente pubblicato una cassetta di registrazioni su Mare Records, opportunamente intitolata "First Songs". Il nastro ha ricevuto consensi dai siti specializzati “NPR: All Songs Considered”, Pitchfork e Stereogum.

Al suo debutto vero e proprio, St. Louis allarga le ali e espande la promessa accennata su “First Songs”.

Per raggiungere questo scopo, St. Louis ha arruolato Kyle Thomas (King Tuff) e Kevin Morby per produrre l'album, che è stato progettato da Thomas nella sua casa di Mount Washington, a Los Angeles. La raccolta di 11 canzoni comprende anche Justin Sullivan (Night Shop) alla batteria e il polistrumentista Oliver Hill (Pavo Pavo Pavo). Mentre accenni di influenze come Loretta Lynn, John Fahey e Townes Van Zandt sbirciano fuori dagli angoli delle canzoni, “If Only There Was a River” non è un lavoro nostalgico. Piuttosto segna l'emergere di un’artista che prende pienamente consapevolezza di se stessa.

Ingresso libero.