Il funk internazionale della canadese Amalia

Continuano i grandi live sulla sabbia al Marlin Beach & Restaurant, mentre inizia il conto alla rovescia per Spiagge Soul 2018.

Martedì 19 giugno, a partire dalle 21.30, un nuovo appuntamento targato Road to Spiagge Soul con lo stile unico e l’energia contagiosa e potente di Amalia.

Canadese, Amalia si è affermata come una delle regine del funk internazionale, collaborando e ricevendo apprezzamenti da illustri esponenti del genere come Opolopo, Onra, Reggie B, B.Bravo, Atjazz. Fa parte della prestigiosa label “Tokyo Dawn Records” per la quale ha pubblicato il disco Art Slave.

Nel suo tour italiano, Amalia è affiancata dal chitarrista, bassista e producer Michele Manzo. Co-fondatore della band “The Mixtapers”, quest’ultimo ha all’attivo uscite discografiche internazionali dal Canada alla Germania.