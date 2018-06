Il Giardino Diaboliko omaggia l'Iron Man e festeggia i 55 anni di Eva Kant

L’inaugurazione del Giardino Diaboliko a Cervia è fissata per la prima domenica d’estate, ovvero domenica 24 giugno, alle ore 11.30. Seguirà, alle ore 13.00 il PRANZO DIABOLIKO a base di pesce (o carne per chi lo desidera, previa comunicazione) presso il ristorante dell’hotel Oliver a Pinarella di Cervia, con prenotazione obbligatoria, al prezzo di euro 30,00.

Il tema assegnato quest'anno per la realizzazione dei giardini è lo sport. Quindi il Giardino Diaboliko è legato ad un particolare evento sportivo, ovvero l’Ironman in quanto a Cervia è prevista una tappa di questo particolare triathlon che prevede le gare di: nuoto, ciclismo e corsa. Nel giardino vi sono immagini di Diabolik impegnato in queste attività sportive.

Per festeggiare i 55 anni della compagna di Diabolik, per la prima volta anche Eva avrà il suo giardino: il Giardino di Eva Kant, nel quale è impegnata in attività sportive e non solo.

Le immagini di Diabolik ed Eva sono presenti sulla struttura scultorea opera dell’artista Luca Cecchini. Il Giardino Diaboliko è realizzato in collaborazione con il Diabolik Club, con l’autorizzazione della casa editrice Astorina, detentrice dei diritti dei personaggi.

Per la prenotazione rivolgersi ad Alessandro Forni, presidente dell’Associazione Menocchio che organizza gli eventi al n. 371 1899793, al Diabolik Club email: info@diabolikclub.191.it o a Paolo Forni email: paoloforni@virgilio.it.

Martedì 21 agosto, alle ore 20,00, si aggiungerà l'inaugurazione delle mostre della manifestazione UN’ESTATE DIABOLIKA nella Sala Rubicone dei Magazzini del Sale di Cervia, via Evangelisti.

In occasione dell’inaugurazione verranno consegnati i gadget edizione 2018. Seguirà alle ore 21,00 la Cena Diabolika. Le mostre saranno visitabili dal 21 agosto al 6 settembre 2018, dalle ore 20,00 alle 23,00.