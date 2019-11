Il giovane Giuseppe Gibboni apre la stagione di "Capire la Musica"

Martedì 12 ottobre alle 21 nella Sala Corelli del Teatro Alighieri a Ravenna prende il via la stagione "Capire la Musica", organizzata dalla Cooperativa ravennate Emilia Romagna Concerti, che comprende 8 serate musicali fino al Concerto di Pasqua, che sara' diretto l'8 aprile 2020 da Paolo Olmi.

Il concerto inaugurale è affidato ad un violinista diciottenne allievo prediletto del grande Salvatore Accardo, un musicista che a Ravenna si è sempre esibito con grande generosità in oltre 40 anni di carriera.

Secondo premio del Concorso Enescu nel 2018 ( primo premio non assegnato), amatissimo dal pubblico e sul web, Giuseppe Gibboni viene da una famiglia di musicisti e, come il suo Maestro, viene considerato un elemento di punta a livello mondiale del virtuosismo paganiniano.

Accompagnato dal pianista Fabio Silvestro Giuseppe esegue la Sonata in Fa maggiore opera 24 n. 5 di Beethoven, le Variazioni su un tema originale opera 15 di Wieniawsky , di Tchaikowsky il Valse Scherzo, per concludere con 4 Capricci di Paganini accompagnati dalle mirabolanti variazioni sull'Inno inglese God Save the King.

Il concerto è il primo incluso nell''abbonamento a Capire la Musica e avviene con i contributi del Comune di Ravenna-Assessorato alla Cultura, del Ministero per i Beni Culturali e della Regione Emilia Romagna.

I biglietti ancora disponibili si possono acquistare alla Bilgietteria del Teatro Alighieri e sul web con prezzi da 5 a 10 euro.