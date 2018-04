Il Giro d'Italia 2018 passa anche nel Ravennate

Il Giro d'Italia passa anche nel 2018 in Romagna. Si tratta della dodicesima tappa del Giro, la Osimo-Imola, un percorso pianeggiante che percorre quasi interamente la ss.16 Adriatica il 17 maggio. La partenza della tappa è alle 12.05.

Abbandonate le Marche, gli atleti del Giro attraverseranno la provincia di Rimini, Forlì-Cesena, per poi raggiungere il Ravennate. Saranno Faenza e Castel Bolognese le città attraversate dai ciclisti, ormai a pochi chilometri dall'arrivo di Imola, dove li attenderà un circuito finale di 15.3 km in parte nel Circuito Automobilistico di Imola e in parte all’esterno.

Il Giro d'Italia 2018 parte da Israele, dove si svolgono le prime tre tappe. Poi il gruppo raggiunge la Sicilia, da dove parte la risalita dello Stivale. La tappa finale sarà domenica 27 maggio a Roma. Un totale di 3.562,9 km per decidere il vincitore della maglia rosa.