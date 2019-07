Martedì 16 luglio, ore 19.00, quarto appuntamento della rassegna estiva dedicata ai bambini e alle famiglie Approdi al Cisim di Lido Adriano.

In scena il Teatro del Drago con lo spettacolo “Il grande trionfo di Fagiolino pastore e guerriero” (dai 3 anni in su).

La storia di Fagiolino, che, grazie ad una notevole dose di fortuna, è diventato uno dei più ricchi agricoltori e pastori del Regno di Tracia. Nel frattempo il Mago Norandino viene rifiutato come sposo dalla bella Altea, Principessa del Regno di Tracia. Il terribile Mago si vendicherà del torto subito lanciando un terribile incantesimo alla Principessa, le toglie la favella. Fagiolino aiutato da una Fata di nome Alcina, andrà prima a rubar la "nocciolina fatata" al Diavolo Farfarello e poi a guarir la bella Principessa. E per ultimo, affronterà il Mago Norandino a suon di randellate. Ed è così che Fagiolino da semplice pastore, si trasformerà in prode guerriero, nonché sposo felice della Principessa.

Ingresso: Adulti 5 euro – bambini fino ai 12 anni 2 euro – promo famiglia: 2 adulti + 2 bambini a 10 euro

La tessera è inclusa nel costo del biglietto

Ingresso riservato ai possessori di tessera AICS 2018/19