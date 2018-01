Il jazz "americano" del Fabio Petretti trio

Nuovo appuntamento con la musica live all'Osteria Passatelli del Mariani Lifestyle a Ravenna. Il 2018 si apre con un trio di grandi interpreti del panorama jazz contemporaneo: Fabio Petretti, Paolo Ghetti e il grande Massimo Manzi propongono un concerto del loro album "Standard Time". Appuntamento venerdì 19 gennaio ale 21.30.

Il repertorio proposto dal “Fabio Pe3tti Trio” è composto da famose song americane fra le quali spiccano: Cheek to Cheek (I.Berlin),St.Louis Blues (W.C.Handy),With a Song in My Heart (Rodgers‐Hart),Smile (C.Chaplin),The man I Love (G.Gershwin)

La melodia è filo conduttore al centro del racconto musicale ed è stata anche lo spunto fondamentale per la realizzazione del CD registrato dal trio nel 2007.

Il CD prende il nome da un brano di Irving Berlin intitolato: The Song is Ended (but the melody lingers on).

Il concerto è nell'ambito della rassegna organizzata dall'Associazione Jazzlife "Venerdì in Jazz". Per l'occasione, l'Osteria Passatelli del Mariani Lifestyle propone un menu alla carta con piatti della tradizione romagnola proposti secondo l'attenzione alle materie prime di alta qualità e ai prodotti tipici del territorio. Coperto, musica e anima €5. Prenotazione consigliata al 0544.215206 – info@mariani-ravenna.it. Ingresso dopo cena su disponibilità.

Mariani Lifestyle, via Ponte Marino 19 - Ravenna

www.mariani-ravenna.it

Ufficio Stampa JAZZLIFE info@jazzlife.it 3351340537